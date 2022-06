Fanatici no-vax: vandalizzate (di nuovo) le sedi di medici e Pd, scatta la denuncia (Di mercoledì 15 giugno 2022) Bergamo. Ennesimo blitz dei Fanatici no-vax del gruppo ViVi, riconoscibili per la doppia V cerchiata accompagnata da slogan e scritte deliranti in vernice rossa, gli stessi che in passato hanno imbrattato il cimitero di Nembro e diversi centri vaccinali. Nella notte tra martedì 14 e mercoledì 15 giugno hanno vandalizzato la sede dell’Ordine dei medici di Bergamo in via Manzù e quella del Partito Democratico in via San Lazzaro, distanti pochi metri l’una dall’altra. “È un atto vigliacco, incommentabile. Lo squallore di questo gesto rende impossibile esprimere qualsiasi considerazione – commenta il presidente dell’Ordine dei medici Guido Marinoni -. Abbiamo sporto denuncia ai carabinieri e speriamo che possano identificare i colpevoli. Per questo sono stati prelevati dei volantini rinvenuti sul posto. Per ora – aggiunge ... Leggi su bergamonews (Di mercoledì 15 giugno 2022) Bergamo. Ennesimo blitz deino-vax del gruppo ViVi, riconoscibili per la doppia V cerchiata accompagnata da slogan e scritte deliranti in vernice rossa, gli stessi che in passato hanno imbrattato il cimitero di Nembro e diversi centri vaccinali. Nella notte tra martedì 14 e mercoledì 15 giugno hanno vandalizzato la sede dell’Ordine deidi Bergamo in via Manzù e quella del Partito Democratico in via San Lazzaro, distanti pochi metri l’una dall’altra. “È un atto vigliacco, incommentabile. Lo squallore di questo gesto rende impossibile esprimere qualsiasi considerazione – commenta il presidente dell’Ordine deiGuido Marinoni -. Abbiamo sportoai carabinieri e speriamo che possano identificare i colpevoli. Per questo sono stati prelevati dei volantini rinvenuti sul posto. Per ora – aggiunge ...

Pubblicità

stebaraz : Ordine dei Medici di Bergamo imbrattato e vandalizzato da un gruppo di NoVax. Ieri. - chiaraf_sal : I sanitari sono ancora sospesi, quando troverete solo i fanatici pro vax a curarvi forse ve ne accorgerete - GiuseppeMacca2 : @antonellaserra3 @aquilale77 Giusto perché un fanatico no vax è per la “libertà di scelta” no???? Siete solo buffoni FANATICI - BottoniLucilla : @DrKrapulaJulius @pasquino2000 È come quando dicevano che i no vax ammalati di covid dovevano pagarsi l’assistenza… - TerenikB : @MinervaMcGrani1 @EnricoEnrico197 Verrebbe da dire... che se le paghino le cure. Era il loro cavallo di battaglia n… -

Prima No vax, ora a favore dello zar: il fanatismo social (con regia russa) ...di fanatici che hanno lasciato liberi i propri fanatismi. Parole finora, che tuttavia rischiano di diventare temibili se da queste poi, come capitò con le proteste di piazza orchestrate dai No vax, ... L'ideologia del sospetto Francamente non può stupire il riscontro per cui non pochi segmenti del piccolo universo No Vax (quelli della "dittatura sanitaria" e del Green Pass come Stella di David nonché delle casacche ...fanatici,... BergamoNews.it ...diche hanno lasciato liberi i propri fanatismi. Parole finora, che tuttavia rischiano di diventare temibili se da queste poi, come capitò con le proteste di piazza orchestrate dai No, ...Francamente non può stupire il riscontro per cui non pochi segmenti del piccolo universo No(quelli della "dittatura sanitaria" e del Green Pass come Stella di David nonché delle casacche ...,... Fanatici no-vax: vandalizzate (di nuovo) le sedi di medici e Pd, scatta la denuncia