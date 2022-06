Esa e Nasa studiano come andare su Marte senza la Russia (Di mercoledì 15 giugno 2022) AGI - L'ESA e la Nasa stanno valutando gli sforzi di collaborazione per implementare la missione del rover ExoMars "Rosalind Franklin" anche al di fuori di una collaborazione con la Russia, saltata a seguito dell'invasione dell'Ucraina e delle conseguenti sanzioni. Il rover è stato progettato e costruito per fungere da piattaforma mobile di laboratorio di scienze di superficie per la perforazione del suolo di Marte e la conduzione di esperimenti scientifici in situ. La Nasa ha fornito elementi chiave di uno degli strumenti di ricerca della vita per Rosalind Franklin, MOMA, e utilizza già ExoMars Trace Gas Orbiter per trasmettere dati scientifici dai suoi lander e rover. I team scientifici e ingegneristici dell'ESA stanno lavorando a uno studio industriale accelerato per definire meglio le opzioni disponibili per ... Leggi su agi (Di mercoledì 15 giugno 2022) AGI - L'ESA e lastanno valutando gli sforzi di collaborazione per implementare la missione del rover ExoMars "Rosalind Franklin" anche al di fuori di una collaborazione con la, saltata a seguito dell'invasione dell'Ucraina e delle conseguenti sanzioni. Il rover è stato progettato e costruito per fungere da piattaforma mobile di laboratorio di scienze di superficie per la perforazione del suolo die la conduzione di esperimenti scientifici in situ. Laha fornito elementi chiave di uno degli strumenti di ricerca della vita per Rosalind Franklin, MOMA, e utilizza già ExoMars Trace Gas Orbiter per trasmettere dati scientifici dai suoi lander e rover. I team scientifici e ingegneristici dell'ESA stanno lavorando a uno studio industriale accelerato per definire meglio le opzioni disponibili per ...

