Elena Del Pozzo | la confessione di Martina Patti | ' È tornata dall' asilo e l' ho ammazzata col coltello'

(Di mercoledì 15 giugno 2022) Nessun rapimento, nessun commando armato dietro la sparizione diDel. Il corpo della bimba di 5 anni era in un campo a 200 metri da casa, infilato nei sacchi della spazzatura e sepolto ...

Pubblicità

rtl1025 : ?? È stato trovato il cadavere di #Elena, la bambina di cinque anni rapita ieri a #Tremestieri etneo. Carabinieri d… - repubblica : Elena Del Pozzo è morta, uccisa dalla madre. Non c'era stato alcun rapimento [dal nostro inviato Salvo Palazzolo] - fanpage : ??Una maglietta a maniche corte bianca e un paio di pantaloncini gialli, così era vestita Elena Del Pozzo, la bimba… - peppemanzo : RT @GrSociale: ?? #AdAltaVelocità - Il barbaro assassinio della piccola #Elena a #Catania. I numeri del figlicidio negli ultimi 20 anni e le… - GrSociale : ?? #AdAltaVelocità - Il barbaro assassinio della piccola #Elena a #Catania. I numeri del figlicidio negli ultimi 20… -

Nessun rapimento, nessun commando armato dietro la sparizione diPozzo . Il corpo della bimba di 5 anni era in un campo a 200 metri da casa, infilato nei sacchi della spazzatura e sepolto sotto terra e cenere proprio dalla madre Martina Patti , 23 anni, ...Leggi anche La notte sotto l'Etna di, uccisa dalla madre La donna ha confessato: 'Non ero in ... Il movente sarebbe la gelosia verso la compagnapadreIl movente forse sarebbe stata la gelosia. La bambina pare si stesse affezionando alla nuova compagna del padre. Martina Patti (23 anni) ed il papà di Elena, Alessandro Nicodemo Del Pozzo (24 anni) ...“C’erano state gelosie e violenze, e una delle possibili ragioni che hanno portato Martina Patti a compiere il gesto può essere proprio la gelosia”: dopo il lungo interrogatorio al quale la madre di E ...