Droga: rissa tra bande, a uccidere è stato un 17enne, era 'tranquillo ed euforico' (Di mercoledì 15 giugno 2022) Milano, 15 giu. (Adnkronos) - A uccidere con una coltellata il 21enne Dimitry Simone Stucchi, in una rissa tra due bande a Pessano con Bornago (Milano) il 29 settembre scorso, sarebbe stato un ragazzo che all'epoca aveva 17 anni, nato a Melzo e di origine nordafricana. Con lui c'era anche il fratello, allora 15enne, anche lui finito in carcere. E' quanto emerge nel provvedimento del giudici del tribunale per il tribunale dei Minorenni di Milano Nicoletta Cremona. L'indagine dei carabinieri ha portato all'arresto, tra Milano e Monza, di 24 giovani, tra loro oltre a cinque minori anche 19 maggiorenni. "Sembrava veramente una tigre con un balzo ha raggiunto Simone: con il braccio sinistro lo ha afferrato alla testa e con la mano destra, nella quale aveva un coltello, lo ha colpito all'altezza delle costole sul fianco ... Leggi su iltempo (Di mercoledì 15 giugno 2022) Milano, 15 giu. (Adnkronos) - Acon una coltellata il 21enne Dimitry Simone Stucchi, in unatra duea Pessano con Bornago (Milano) il 29 settembre scorso, sarebbeun ragazzo che all'epoca aveva 17 anni, nato a Melzo e di origine nordafricana. Con lui c'era anche il fratello, allora 15enne, anche lui finito in carcere. E' quanto emerge nel provvedimento del giudici del tribunale per il tribunale dei Minorenni di Milano Nicoletta Cremona. L'indagine dei carabinieri ha portato all'arresto, tra Milano e Monza, di 24 giovani, tra loro oltre a cinque minori anche 19 maggiorenni. "Sembrava veramente una tigre con un balzo ha raggiunto Simone: con il braccio sinistro lo ha afferrato alla testa e con la mano destra, nella quale aveva un coltello, lo ha colpito all'altezza delle costole sul fianco ...

Pubblicità

TV7Benevento : Droga: rissa tra bande, a uccidere è stato un 17enne, era 'tranquillo ed euforico' - - zazoomblog : Droga: rissa tra bande ordinanza arrestati non preoccupati per famiglia vittima - #Droga: #rissa #bande #ordinanza - TV7Benevento : Droga: rissa tra bande, ordinanza 'arrestati non preoccupati per famiglia vittima' - - TV7Benevento : Droga: rissa tra bande, ordinanza 'arrestati affascinati da armi e adrenalina violenza' - - eccapecca : Omicidio in rissa tra bande, 24 arresti in #Lombardia. 24 arresti inerenti un'indagine per l'omicidio di un 21enne… -