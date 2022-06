“Cosa ho rifatto”. Jasmine Carrisi e i troppi ritocchini estetici. Critiche pesanti e ora la confessione (Di mercoledì 15 giugno 2022) Jasmine Carrisi e i ritocchini, la confessione solo oggi. La figlia di Al Bano Carrisi e Loredana Lecciso sta vivendo un momento decisamente d’oro. Classe 2001, a soli 21 anni è riuscita a diventare un nome celebre nel mondo dello spettacolo e della televisione. Nel corso di un’intervista per il settimanale Nuovo, Jasmine Carrisi ha svelato alcuni dettagli molto privati. Jasmine Carrisi, una celebrità a soli 21 anni. La figlia di Al Bano Carrisi e Loredana Lecciso, è pronta a un grande ritorno sul piccolo schermo. Infatti la poltroncina della giuria di The Voice Senior sta aspettando proprio lei, in coppia con il papà. Jasmine Carrisi, la confessione sui ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 15 giugno 2022)e i, lasolo oggi. La figlia di Al Banoe Loredana Lecciso sta vivendo un momento decisamente d’oro. Classe 2001, a soli 21 anni è riuscita a diventare un nome celebre nel mondo dello spettacolo e della televisione. Nel corso di un’intervista per il settimanale Nuovo,ha svelato alcuni dettagli molto privati., una celebrità a soli 21 anni. La figlia di Al Banoe Loredana Lecciso, è pronta a un grande ritorno sul piccolo schermo. Infatti la poltroncina della giuria di The Voice Senior sta aspettando proprio lei, in coppia con il papà., lasui ...

Pubblicità

patrizi97203512 : @chilhavistorai3 Che schifo di mondo che è adesso prima dire l'anno rapita poi il giorno dopo crolla con i Carabin… - pojd01 : ho rifatto questa cosa dopo un po’ di gare viste, crepo per carletto che scende sempre di più rip non amico mio, c… - ataraxiann_ : @apiadne AMO L'HO RIFATTO PERCHÈ AVEVO SCRITTO MALE UNA COSA - luigidesiderato : @vitalbaa Io, da ignorante, non ho ancora capito se una simile tornata elettorale possa dichiararsi regolare. A pre… - comoelmar9386 : Mado, ve lo giuro la prenderei per le extension e per il naso rifatto e le farei mangiare la stoffa fino a fargliel… -