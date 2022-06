Come mantenere l’abbronzatura: tips e consigli per la tintarella perfetta (Di mercoledì 15 giugno 2022) È inutile negarlo: ottenere un’abbronzatura perfetta è il sogno di tutti. Peccato che al rientro dalle vacanze, quando si ritorna alla routine quotidiana, bastano pochissimi giorni per vedere diminuire l’intensità del colore ottenuta, ritornando al pallore di tutti i giorni. Ma se vi state chiedendo Come mantenere una pelle dorata e morbida il più a lungo possibile, siete nel posto giusto. Dovete infatti sapere che esistono una serie di trucchi infallibili che vi aiuteranno a sfoggiare una tintarella invidiabile anche in città. Scopriamo insieme quali. Vi raccomandiamo... Le migliori creme illuminanti per viso e corpo per brillare al sole Come mantenere l’abbronzatura: 10 consigli Con ... Leggi su diredonna (Di mercoledì 15 giugno 2022) È inutile negarlo: ottenere un’abbronzaturaè il sogno di tutti. Peccato che al rientro dalle vacanze, quando si ritorna alla routine quotidiana, bastano pochissimi giorni per vedere diminuire l’intensità del colore ottenuta, ritornando al pallore di tutti i giorni. Ma se vi state chiedendouna pelle dorata e morbida il più a lungo possibile, siete nel posto giusto. Dovete infatti sapere che esistono una serie di trucchi infallibili che vi aiuteranno a sfoggiare unainvidiabile anche in città. Scopriamo insieme quali. Vi raccomandiamo... Le migliori creme illuminanti per viso e corpo per brillare al sole: 10Con ...

Pubblicità

LucianoRomeo9 : RT @Kalmha: @antoniopolito1 Però Giuseppi #Conte oggi ha voluto mantenere la scena, come se nulla fosse successo. Invece di eclissarsi, com… - No2Ch3 : RT @PaperinikEdonna: @AlexBazzaro Davvero nn capite la motivazione della sconfitta alle urne? L'elettore d destra nn ha gradito la vostra m… - PMO_W : RT @agambella: Come analizzavamo ieri la situazione per l'esercito ucraino sta precipitando. La Russia a fronte di continue perdite riesce… - bennyamino8634 : RT @agambella: Come analizzavamo ieri la situazione per l'esercito ucraino sta precipitando. La Russia a fronte di continue perdite riesce… - marino29b : RT @agambella: Come analizzavamo ieri la situazione per l'esercito ucraino sta precipitando. La Russia a fronte di continue perdite riesce… -