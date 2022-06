Calciomercato Inter: Dzeko ai saluti? Il punto sulla situazione (Di mercoledì 15 giugno 2022) Sembra ormai segnata la strada per Edin Dzeko. In questa sessione di Calciomercato, l’Inter di Simone Inzaghi, sta ricostruendo un attacco parso spuntato durante la scorsa stagione. L’arrivo tanto sognato dai tifosi e ormai praticamente quasi chiuso di Paulo Dybala, e il ritorno di fiamma per Romelu Lukaku, spingono l’allenatore nerazzurro a rimescolare le carte nel mazzo e a fare i conti con alcuni esuberi di lusso. Calciomercato Inter: chi sono i partenti? È innegabile dire che, ormai, la situazione in casa Inter per i relativi Dzeko, Correa ecc. non è delle migliori. Con Paulo Dybala praticamente promesso sposo e con Lukaku che non ha mai nascosto più di tanto la sua volontà di tornare a vestire i colori nerazzurri, la dirigenza sembra ormai ... Leggi su zon (Di mercoledì 15 giugno 2022) Sembra ormai segnata la strada per Edin. In questa sessione di, l’di Simone Inzaghi, sta ricostruendo un attacco parso spuntato durante la scorsa stagione. L’arrivo tanto sognato dai tifosi e ormai praticamente quasi chiuso di Paulo Dybala, e il ritorno di fiamma per Romelu Lukaku, spingono l’allenatore nerazzurro a rimescolare le carte nel mazzo e a fare i conti con alcuni esuberi di lusso.: chi sono i partenti? È innegabile dire che, ormai, lain casaper i relativi, Correa ecc. non è delle migliori. Con Paulo Dybala praticamente promesso sposo e con Lukaku che non ha mai nascosto più di tanto la sua volontà di tornare a vestire i colori nerazzurri, la dirigenza sembra ormai ...

