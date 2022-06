Benno Neumair, in carcere per aver ucciso genitori, tentò di strangolare compagno di cella (Di mercoledì 15 giugno 2022) Benno Neumair, in carcere per aver assassinato nel 2021 i genitori, Laura Perselli e Peter Neumair, avrebbe tentato di strangolare un suo compagno di cella. È quanto emerso durante un’udienza del processo. Circa un anno fa, nel luglio 2021, Benno Neumair cercò infatti di strangolare un suo compagno di cella nel carcere di Bolzano, nel corso di un litigio per futili motivi. Poi intervennero le guardie carcerarie e la vicenda si risolse senza conseguenze per il detenuto aggredito. Nei confronti di Benno furono presi dei provvedimenti disciplinari da parte dell'amministrazione penitenziaria. Leggi su tg24.sky (Di mercoledì 15 giugno 2022), inperassassinato nel 2021 i, Laura Perselli e Peter, avrebbe tentato diun suodi. È quanto emerso durante un’udienza del processo. Circa un anno fa, nel luglio 2021,cercò infatti diun suodineldi Bolzano, nel corso di un litigio per futili motivi. Poi intervennero le guardie carcerarie e la vicenda si risolse senza conseguenze per il detenuto aggredito. Nei confronti difurono presi dei provvedimenti disciplinari da parte dell'amministrazione penitenziaria.

