Barcellona | Piqué escluso dal progetto | galeotta fu la vita privata | ma lui

(Di mercoledì 15 giugno 2022) Piove sul bagnato per Gerard. Dopo i problemi extracalcistici derivanti dal divorzio con sua moglie Shakira, il classe 1987 deve...

... ma ha ancora due anni Secondo quanto riportato da Mundo Deportivo, Gerald Pique non rientra più nei piani del. Almeno secondo Xavi, che non lo ritiene centrale nel progetto. A complicare ...Una ragazza catalanta, bionda, che avrebbe più o meno la metà degli anni di Shakira (45,35). Il calciatore l'ha conosciuta nel locale didove lei lavora come camieriera, "La ...