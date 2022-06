Allegri-Psg, l’esito dell’incontro e la reazione della Juventus. L’addio ai bianconeri? Difficile, ma non impossibile… (Di mercoledì 15 giugno 2022) Una tranquilla giornata estiva si è movimentata dalle voci sul futuro di Massimiliano Allegri: l’allenatore della Juventus è stato fotografato a Montecarlo in compagnia di Luis Campos, il nuovo responsabile dell’area tecnica del Psg. I due sono stati immortalati fuori dall’Hotel de Paris di Montecarlo e secondo le prime indiscrezioni l’incontro si sarebbe verificato per circostanze fortuite: Campos vive a Montecarlo mentre Allegri era in vacanza. La verità è anche un’altra. Il Psg è alla ricerca di un nuovo allenatore dopo L’addio con Pochettino e il profilo di Allegri è stato valutato con grande attenzione. “Resto alla Juventus”, avrebbe risposto il tecnico bianconero, confermando l’intenzione anche nell’ultimo faccia a faccia. Secondo alcune voci la ... Leggi su calcioweb.eu (Di mercoledì 15 giugno 2022) Una tranquilla giornata estiva si è movimentata dalle voci sul futuro di Massimiliano: l’allenatoreè stato fotografato a Montecarlo in compagnia di Luis Campos, il nuovo responsabile dell’area tecnica del Psg. I due sono stati immortalati fuori dall’Hotel de Paris di Montecarlo e secondo le prime indiscrezioni l’incontro si sarebbe verificato per circostanze fortuite: Campos vive a Montecarlo mentreera in vacanza. La verità è anche un’altra. Il Psg è alla ricerca di un nuovo allenatore dopocon Pochettino e il profilo diè stato valutato con grande attenzione. “Resto alla”, avrebbe risposto il tecnico bianconero, confermando l’intenzione anche nell’ultimo faccia a faccia. Secondo alcune voci la ...

