24 arresti a Milano per l’omicidio di Simone Dimitry Stucchi: due minorenni in carcere, un 17enne lo ha colpito (Di mercoledì 15 giugno 2022) Ventiquattro ragazzi, di cui cinque minori, sono stati arrestati per la rissa tra bande giovani del 29 settembre 2021 a Pessano con Bornago, in provincia di Milano, durante la quale fu ucciso a coltellate il 21enne Dimitry Simone Stucchi. Nuovi inquietanti dettagli continuano ad emergere sull’omicidio del ragazzo: Stucchi sarebbe stato ucciso con «ferocia» da due fratelli minorenni (15 e 17 anni, all’epoca) che, «non soddisfatti dell’accoltellamento», avrebbero continuato a colpire a calci il suo corpo che giaceva «inerte» sul marciapiede, non riuscendo più a scappare. Lo scrive il gip del Tribunale per i minorenni di Milano. I carabinieri eseguono due ordinanze di custodia cautelare emesse dal Gip per i minorenni e ... Leggi su open.online (Di mercoledì 15 giugno 2022) Ventiquattro ragazzi, di cui cinque minori, sono stati arrestati per la rissa tra bande giovani del 29 settembre 2021 a Pessano con Bornago, in provincia di, durante la quale fu ucciso a coltellate il 21enne. Nuovi inquietanti dettagli continuano ad emergere suldel ragazzo:sarebbe stato ucciso con «ferocia» da due fratelli(15 e 17 anni, all’epoca) che, «non soddisfatti dell’accoltellamento», avrebbero continuato a colpire a calci il suo corpo che giaceva «inerte» sul marciapiede, non riuscendo più a scappare. Lo scrive il gip del Tribunale per idi. I carabinieri eseguono due ordinanze di custodia cautelare emesse dal Gip per ie ...

Pubblicità

repubblica : Milano, 21enne ucciso a coltellate dopo rissa partita sui social: 24 arresti in Lombardia - BreakingItalyNe : RT @repubblica: Milano, 21enne ucciso a coltellate dopo rissa partita sui social: 24 arresti in Lombardia - infoitinterno : Corrieri della droga con auto aziendale e Tfr in caso di arresto: 11 arresti tra Milano e Varese - franconemarisa : Milano, 21enne ucciso a coltellate dopo rissa partita sui social: 24 arresti in Lombardia - FlaviaDMichetti : RT @reportdifesa: Milano. La Direzione Investigativa Antimafia ha dato esecuzione ad un provvedimento cautelare di natura personale agli ar… -