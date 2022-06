Volley mercato | i colpi ufficiali e i rumors | Simon e Lucarelli a Piacenza | Bottolo a Civitanova Rebus Zaytsev

Leggi su oasport

(Di martedì 14 giugno 2022) Ilè in fermento, le squadre di SuperLega stanno lavorando per allestire le rose che saranno protagoniste nella prossima stagione. Ci sono molte novità nel massimo campionato italiano dimaschile.perderà sicuramente due pezzi di primissimo piano: il centrale Robertlandye lo schiacciatore Ricardosono già statizzati a. I duein entrata sono il centrale Isac (dal Sada Cruzeiro) e il forte schiacciatore Mattia(da Padova), oltre al centrale francese Chinenyeze. Si vocifera tantissimo sull’opposto Ivan: lo Zar si accaserà a Milano come dicono gli ultimi? Perugia ha invece perso lo ...