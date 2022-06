(Di martedì 14 giugno 2022) Abbiamo parlato con il responsabile scientifico della Casa delleEmergenti di, Giampiero Pepe, di che cosa succederà dal 22 al 26 giugno e soprattutto del percorso e degli obiettivi per fare dellaun luogo di incontro tra innovazione, startup e imprese, seguendone la vocazione culturale e non solo

Pubblicità

ItaliaStartUp_ : Verso la Matera Digital Week: “La città può diventare un punto d'accumulazione di tecnologie strategiche” - PolicoRobot : RT @TeleAppula: Comunali: a Policoro si va verso il ballottaggio - TeleAppula : Comunali: a Policoro si va verso il ballottaggio - TeleAppula : Bus sostitutivi per chi viaggia in treno verso nord -

Matera News

... per simboleggiare l'unione tra la città die la Madonna della Bruna. Mentre la statua viene ricondotta in Cattedrale il carro prosegue il suo percorsola Piazza Vittorio : viene allora ...Sul tema,"Northen Lights,l'infinito e oltre" consentirà di conoscere autori come Arvo P rt, ... La formazione corale, Lucania & Apulia Chorus nata nel 2014 su iniziativa dell'Associazione... Matera, amministrative in provincia: ecco la lista dei nuovi sindaci Sono quasi certamente Enrico Bianco, candidato del centrodestra, e Nicolino Lopatriello, sostenuto da alcune liste civiche, i due candidati a sindaco di Policoro (Matera) che si sfideranno al ballotta ...Domenica 12 giugno alle ore 19, presso gli Ipogei Motta, si terrà il secondo degli eventi dedicati alla figura di Pier Paolo Pasolini nell’ambito della grande mostra “Pasolini 1922-2022”, organizzata ...