Utilizzazione e assegnazione provvisoria 2022 | requisiti Domanda per altro grado e docenti con passaggio di ruolo in anno di prova

(Di martedì 14 giugno 2022) Le organizzazioni sindacali e il Ministero havviato la trattativa per il rinnovo del CCNI riguardante le utilizzazioni e le assegnazioni provvisorie/25. Intanto, i numerosiinteressati sono assaliti da molti dubbi in vista della presentazione delle istanze. Quando si può chiedere l'perdi istruzione. L'articolo .

... turbata libertà degli incanti, traffico di influenze illecite e rivelazione eddi segreti di ufficio , in relazione allo svolgimento di selezioni pubbliche per l'di ......incarico alla scadenza del contratto edegli incarichi ai dirigenti scolastici che rientrano, ai sensi delle disposizioni vigenti, dal collocamento fuori ruolo, comando o, ... Docenti che saranno assunti in ruolo a settembre 2022: quali vincoli, quando potranno trasferirsi o richiedere assegnazione provvisoria. Tutte le info