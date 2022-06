Ultime Notizie Roma del 14-06-2022 ore 15:10 (Di martedì 14 giugno 2022) Romadailynews radiogiornale e Ben ritrovati all’ascolto dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio è stata trovata morta la piccola Elena Dal Pozzo la bambina di quasi 5 anni rapita ieri a Tremestieri Etneo sarebbe stata la madre a fare trovare il corpo della figlia di cui aveva denunciato ieri sequestro al uomini armati Incappucciati subito dopo aver prelevato la figlia all’asilo La donna ha lasciato la sua casa di Mascalucia con la sua auto accompagnata dai carabinieri ci spostiamo a Roma una parte dell’Arco di Porta Maggiore al centro di Roma si è caduto in terra è venuto questa mattina alle 6:15 all’incrocio tra Porta Maggiore Piazzale labicano sul posto gli agenti del primo gruppo Trevi della polizia locale di Roma Capitale che hanno messo in sicurezza l’area è interdetto il passaggio pedonale ... Leggi su romadailynews (Di martedì 14 giugno 2022)dailynews radiogiornale e Ben ritrovati all’ascolto dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio è stata trovata morta la piccola Elena Dal Pozzo la bambina di quasi 5 anni rapita ieri a Tremestieri Etneo sarebbe stata la madre a fare trovare il corpo della figlia di cui aveva denunciato ieri sequestro al uomini armati Incappucciati subito dopo aver prelevato la figlia all’asilo La donna ha lasciato la sua casa di Mascalucia con la sua auto accompagnata dai carabinieri ci spostiamo auna parte dell’Arco di Porta Maggiore al centro disi è caduto in terra è venuto questa mattina alle 6:15 all’incrocio tra Porta Maggiore Piazzale labicano sul posto gli agenti del primo gruppo Trevi della polizia locale diCapitale che hanno messo in sicurezza l’area è interdetto il passaggio pedonale ...

