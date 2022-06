Ucraina: Letta, 'da Fdi stessa linea Pd? Su grandi questioni Paese dovrebbe essere normale' (Di martedì 14 giugno 2022) Roma, 14 giu. (Adnkronos) - "Pd e Fdi hanno la stessa linea sull'Ucraina? Non è che una cosa così clamorosa. Negli Usa i Democratici e i Repubblicano hanno la stessa posizione. In un grande Paese come l'Italia nei passaggi difficili e delicati, i grandi partiti di destra e di sinistra normalmente fanno l'interesse del Paese". Così Enrico Letta a Di Martedì su La7. Leggi su iltempo (Di martedì 14 giugno 2022) Roma, 14 giu. (Adnkronos) - "Pd e Fdi hanno lasull'? Non è che una cosa così clamorosa. Negli Usa i Democratici e i Repubblicano hanno laposizione. In un grandecome l'Italia nei passaggi difficili e delicati, ipartiti di destra e di sinistra normalmente fanno l'interesse del". Così Enricoa Di Martedì su La7.

