Traffico Roma del 14-06-2022 ore 13 | 30

Leggi su romadailynews

(Di martedì 14 giugno 2022) Luceverdedi nuovo bentrovato idealizzazione permangono rallentamenti per cantieri in via Anastasio II e proseguendo in via Cipro verso il centro città un incidente rallenta ilin via Tiburtina siamo la stessa il ponte sopra la stazione Tiburtina segnalazione di incidente anche in via Aurelia prossimità dell’ospedale San Carlo di Nancy sono possibili rallentamenti In entrambe le direzioni rallentamenti per incidente anche in via di Villa Ada nei pressi di via Lariana attenzione poi in via vilfredo Pareto i semafori sono guasti all’incrocio con via Cassia et al Flaminio da oggi nuovi lavori di rifacimento del manto stradale su via Domenico Alberto Azuni la linea tram 2 sarà interamente sostituita da bus mentre la linea 19 sarà attiva con tram da Piazza dei Gerani a Valle Giulia è sostituita da Busto a travale Giulia e Piazza del ...