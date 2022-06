Superbonus, Cna: “Le proposte in discussione in Parlamento non sono la soluzione ai crediti bloccati” (Di martedì 14 giugno 2022) ROMA – “Le proposte che circolano in Parlamento per riattivare il mercato della cessione dei crediti legati ai bonus edilizi non rappresentano la soluzione al problema di migliaia di imprese della filiera che hanno i cassetti fiscali pieni”. È quanto sottolinea CNA, ricordando che il tema centrale è consentire a oltre 60mila imprese artigiane, di cui 33mila a rischio fallimento, di poter cedere un ammontare di circa 2,6 miliardi di euro di crediti d’imposta per aver praticato lo sconto in fattura ai clienti. Pertanto “allungare il periodo per beneficiare della deducibilità dei crediti e ampliare la platea dei potenziali acquirenti non garantirebbe la riattivazione del mercato. Occorrono soluzioni rapide ed efficaci per le imprese della filiera della riqualificazione edilizia. Pertanto ... Leggi su lopinionista (Di martedì 14 giugno 2022) ROMA – “Leche circolano inper riattivare il mercato della cessione deilegati ai bonus edilizi non rappresentano laal problema di migliaia di imprese della filiera che hanno i cassetti fiscali pieni”. È quanto sottolinea CNA, ricordando che il tema centrale è consentire a oltre 60mila imprese artigiane, di cui 33mila a rischio fallimento, di poter cedere un ammontare di circa 2,6 miliardi di euro did’imposta per aver praticato lo sconto in fattura ai clienti. Pertanto “allungare il periodo per beneficiare della deducibilità deie ampliare la platea dei potenziali acquirenti non garantirebbe la riattivazione del mercato. Occorrono soluzioni rapide ed efficaci per le imprese della filiera della riqualificazione edilizia. Pertanto ...

