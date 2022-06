Stato matricolare per docenti ed ATA | di cosa si tratta e a cosa serve | come visualizzarlo sul SIDI GUIDA

Leggi su orizzontescuola

(Di martedì 14 giugno 2022) Proponiamo un focus dedicato allo, documento sconosciuto alla larga maggioranza del personale scolastico ma di essenziale importanza per la carriera professionale di ogni dipendente e di ogni fascicolo personale. Forniamo dunque di seguito alcuni chiarimenti utili, per dare un background di riferimento e chiarire alcuni concetti essenziali, che possano agevolaree ATA nell’approccio allo(ad es. nei procedimenti relativi alle ricostruzione di carriera, alle progressione di carriera, alle graduatorie dei soprannumerari, al calcolo per la fruizione degli istituti contrattualicongedi e permessi, etc). L'articolo .