NBA Finals 2022: Golden State fa sua gara-5. Boston ancora sconfitta e Warriors sul 3-2 (Di martedì 14 giugno 2022) Golden State si avvicina al titolo NBA. Gli Warriors vincono gara-5 delle Finals per 104-94, infliggendo la seconda sconfitta consecutiva ai Boston Celtics e portandosi 3-2 nella serie. Finisce 104-94 per la squadra di Steve Kerr, che fa suo il match grazie ad un ottimo ultimo quarto, dopo che avevano subito la rimonta ed il sorpasso da parte di una Boston che è mancata nel momento decisivo. Nella peggior serata della carriera di Steph Curry, Golden State riesce comunque a vincere la partita. La stella degli Warriors mette a referto 16 punti, ma chiude con 0/9 dall’arco, interrompendo una striscia di 132 partite consecutive con almeno una tripla in un match dei playoff. Ci pensano Andrew Wiggins e Klay ... Leggi su oasport (Di martedì 14 giugno 2022)si avvicina al titolo NBA. Glivincono-5 delleper 104-94, infliggendo la secondaconsecutiva aiCeltics e portandosi 3-2 nella serie. Finisce 104-94 per la squadra di Steve Kerr, che fa suo il match grazie ad un ottimo ultimo quarto, dopo che avevano subito la rimonta ed il sorpasso da parte di unache è mancata nel momento decisivo. Nella peggior serata della carriera di Steph Curry,riesce comunque a vincere la partita. La stella deglimette a referto 16 punti, ma chiude con 0/9 dall’arco, interrompendo una striscia di 132 partite consecutive con almeno una tripla in un match dei playoff. Ci pensano Andrew Wiggins e Klay ...

