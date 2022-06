Moldova vs Andorra: pronostico, notizie sulla squadra, formazioni (Di martedì 14 giugno 2022) Martedì 14 giugno, la Moldova ospiterà l’Andorra in una gara della UEFA Nations League, con entrambe le squadre attualmente in parità a quattro punti. I padroni di casa stanno cercando di riprendersi dopo la sconfitta per 4-2 contro la Lettonia, mentre Andorra punta a conquistare vittorie consecutive. Il calcio di inizio di Moldova vs Andorra è previsto alle 18 Prepartita Moldova vs Andorra: a che punto sono le due squadre Moldova Dopo essere stata retrocessa dalla Lega C nella precedente campagna della Nations League, il ritorno della Moldova in League D è iniziato alla grande, battendo il Liechtenstein 2-0 per aprire il proprio conto con stile. Tuttavia, hanno perso l’occasione di ottenere vittorie consecutive dopo aver ... Leggi su sport.periodicodaily (Di martedì 14 giugno 2022) Martedì 14 giugno, laospiterà l’in una gara della UEFA Nations League, con entrambe le squadre attualmente in parità a quattro punti. I padroni di casa stanno cercando di riprendersi dopo la sconfitta per 4-2 contro la Lettonia, mentrepunta a conquistare vittorie consecutive. Il calcio di inizio divsè previsto alle 18 Prepartitavs: a che punto sono le due squadreDopo essere stata retrocessa dalla Lega C nella precedente campagna della Nations League, il ritorno dellain League D è iniziato alla grande, battendo il Liechtenstein 2-0 per aprire il proprio conto con stile. Tuttavia, hanno perso l’occasione di ottenere vittorie consecutive dopo aver ...

