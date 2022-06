Mo: Draghi a premier palestinese, 'rapporto c'è già, dobbiamo farlo crescere' (Di martedì 14 giugno 2022) Gerusalemme, 14 giu. (Adnkronos) - “Le nostre relazioni sono molto buone. Non dobbiamo costruire un rapporto perché già c'è, dobbiamo farlo crescere". E' l'auspicio che oggi il premier Mario Draghi ha espresso al primo ministro palestinese Mohammed Shtayyeh. “La tua visita in un momento come questo è davvero necessaria - gli ha risposto Shtayyeh - La pandemia, la crisi in Ucraina, l'aumento dei costi del cibo e dell'energia ci mettono in una condizione difficile,” ha aggiunto. Draghi ha descritto le principali iniziative messe in campo in Italia a favore della Palestina, soprattutto nel campo sanitario e culturale. Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 14 giugno 2022) Gerusalemme, 14 giu. (Adnkronos) - “Le nostre relazioni sono molto buone. Noncostruire unperché già c'è,". E' l'auspicio che oggi ilMarioha espresso al primo ministroMohammed Shtayyeh. “La tua visita in un momento come questo è davvero necessaria - gli ha risposto Shtayyeh - La pandemia, la crisi in Ucraina, l'aumento dei costi del cibo e dell'energia ci mettono in una condizione difficile,” ha aggiunto.ha descritto le principali iniziative messe in campo in Italia a favore della Palestina, soprattutto nel campo sanitario e culturale.

