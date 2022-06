Milan | caccia al top player | può arrivare dal Real Madrid!

Leggi su rompipallone

(Di martedì 14 giugno 2022) Così come in campionato, il, fresco vincitore della Serie A, ha intenzione di essere protagonista anche in questa sessione di calciomercato. Per questo, Maldini e Massara non si fermano e continuano a lavorare per portare in rossonero giocatori top da inserire nella rosa guidata da Stefano Pioli. Oltre Botman, Renato Sanches e De Ketelaere, il club ha messo nel mirino un altro profilo dalla caratura internazionale. Si tratta di Marco Asensio delMadrid. Marco AsensioMadridCome scrive il Corriere dello Sport, il calciatore spagnolo piace moltissimo ai neocampioni d’Italia e rappresenterebbe il giusto mix tra qualità ed esperienza alla luce dei successi ottenuti con i blancos, dove spiccano ben 3 Champions League. Il trequartista, protagonista di un’ottima stagione condita da 10 gol ...