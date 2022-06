Mascherine, fino a quando saranno obbligatorie su bus, metro, treni, aerei - Cronaca - quotidiano.net (Di martedì 14 giugno 2022) Roma, 14 giugno 2022 - Mascherine contro il Covid , l'obbligo di indossarle potrebbe essere prorogato fino al 30 settembre su tutti i mezzi di trasporto ( autobus , metro , treni, aerei, navi , ncc ... Leggi su quotidiano (Di martedì 14 giugno 2022) Roma, 14 giugno 2022 -contro il Covid , l'obbligo di indossarle potrebbe essere prorogatoal 30 settembre su tutti i mezzi di trasporto ( autobus ,, navi , ncc ...

Pubblicità

ricpuglisi : L'atrocità delle mascherine a scuola fino a giugno è stata possibile grazie alla connivenza dei mass media, mai com… - Agenzia_Ansa : Mascherine sui mezzi di trasporto pubblici c'è l'ipotesi di proroga fino al 30 settembre. Ma non per gli esami #ANSA - SkyTG24 : #Covid19, Costa: 'Possibile proroga mascherine su mezzi, Rsa, ospedali fino a fine settembre' - GiorgettiDavide : RT @SallyChi2: Domani poteva finire anche per noi. Invece siamo a casa senza stipendio da mesi e lo resteremo fino almeno al prossimo anno.… - forzajuve74 : RT @SallyChi2: Domani poteva finire anche per noi. Invece siamo a casa senza stipendio da mesi e lo resteremo fino almeno al prossimo anno.… -