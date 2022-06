LIVE Berrettini-Evans 6-3 6-3, ATP Queen’s 2022 in DIRETTA: l’azzurro è solido e supera lo scoglio britannico! Possibile derby al 2º turno (Di martedì 14 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE FINE SECONDO SET 6-3 GAME SET AND MATCH MATTEO Berrettini! l’azzurro vola al secondo turno. 40-AD QUARTO MATCH POINT Berrettini! 40-40 RISPOSTONA DI Berrettini CHE CHIUDE A VOLO AD-40 PASSANTE DI ROVESCIO DI Evans! 40-40 ACE DI Evans 40-AD LARGA DI POCO L’ACCELERAZIONE DI Evans E TERZO MATCH POINT 40-40 ALTRO MATCH POINT ANNULLATO DA Evans 40-AD ANCORA PALLA BREAK SUL PASSANTE DI DIRITTO 40-40 CHIUSURA A RETE SBAGLIATA DA Evans CON LA VOLÉE DI DIRITTO AD-40 Scappa via la risposta dell’italiano. 40-40 PRODEZZA SOTTORETE DI Evans! Invasione in corsa di Berrettini. 40-AD PALLA BREAK E MATCH POINT ... Leggi su oasport (Di martedì 14 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAFINE SECONDO SET 6-3 GAME SET AND MATCH MATTEOvola al secondo. 40-AD QUARTO MATCH POINT! 40-40 RISPOSTONA DICHE CHIUDE A VOLO AD-40 PASSANTE DI ROVESCIO DI! 40-40 ACE DI40-AD LARGA DI POCO L’ACCELERAZIONE DIE TERZO MATCH POINT 40-40 ALTRO MATCH POINT ANNULLATO DA40-AD ANCORA PALLA BREAK SUL PASSANTE DI DIRITTO 40-40 CHIUSURA A RETE SBAGLIATA DACON LA VOLÉE DI DIRITTO AD-40 Scappa via la risposta dell’italiano. 40-40 PRODEZZA SOTTORETE DI! Invasione in corsa di. 40-AD PALLA BREAK E MATCH POINT ...

