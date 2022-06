Pubblicità

GiovanniDElia11 : #Leao da il benvenuto a #RenatoSanches Il commento alla foto ?? - PianetaMilan : #Leao, il commento con i colori rossoneri in una foto di #Sanches sui social #ACMilan #Milan #SempreMilan - MilanLiveIT : ?? Interessante commento di Rafa Leao a Renato Sanches ?? #MercatoMilan #Calciomercato - Pierangelopapa : @MaldiniLos Il commento di leao al post di renato? - Frances54325203 : RT @JMC1899: Attendiamo con ansia il video di Suma dove raffredda gli animi dopo il “commento” dì Leão al post di Renato Sanches. -

Pianeta Milan

su Instagram ha fatto una mossa che certamente fa pensare: una Renato Sanches ha scatenato i tifosi rossoneri. Ormai è noto a tutti che Renato Sanches rappresenti un obiettivo concreto ...Poi unsu Paolo Maldini : ' Parlo molto con lui, è presente tutti i giorni. A volte mi ... Rafae Ismael Bennacer , entrambi in scadenza nel 2024, ma i rossoneri sono tranquilli di poter ... Leao, il commento con i colori rossoneri in una foto di Sanches sui social Leao, che a sua volta sta trattando il suo rinnovo di contratto con il Milan, spera di giocare con il suo compagno di nazionale nella prossima stagione. Il suo commento è benaugurante anche per quanto ...Fabio Caressa commenta a Kickoff l'annata trionfale del Milan vincitore dello Scudetto: "Maignan e Leao i più decisivi, una sicurezza" ...