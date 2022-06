La solitudine di Cloe Bianco | la donna transgender che si è suicidata dandosi fuoco in un camper a Belluno

Leggi su nextquotidiano

(Di martedì 14 giugno 2022) È diil cadavere trovato carbonizzato all’interno di undivorato dalle fiamme nei boschi tra Auronzo e Misurina, scoperto lo scorso 11 giugno, in provincia di. E porta con sé una storia di emarginazione e, xenofobia e difficoltà a sentirsi accettati., 58 anni, originaria di Marcon (Venezia), fino al 2015 era Luca. Faceva l’insegnante di laboratorio nell’istituto Scarpa di San Donà di Piave. Un giorno decise di presentarsi in classe indossando vestiti da, annunciando a tutti che da quel momento il suo nome sarebbe stato. Per tutta risposta fu sospesa per tre giorni e demansionata. L’inizio di sette anni di inferno, durante i quali ha cercato in ogni ...