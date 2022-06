La madre di Britney Spears non è stata invitata al suo matrimonio | ma ha mandato comunque un bel biglietto

Pubblicità

redazionerumors : La cantante Britney Spears giovedì si è sposata con il compagno Sam Asghari con una cerimonia molto intima. Tra gli… - RegalinoV : Britney Spears non invita la sua famiglia al matrimonio: l’inaspettata reazione della madre Lynne… - ParliamoDiNews : Britney Spears non ha invitato la sua famiglia al matrimonio con Sam Asghari: la reazione della madre Lynne e della… - infoitcultura : La madre di Britney Spears rompe il silenzio sulle nozze a cui non è stata invitata - infoitcultura : La madre di Britney Spears sulle nozze della figlia a cui non è stata invitata: “Sono felice per te” -

... è Lynne Spears , ladiSpears, che a quanto pare non sarebbe stata invitata dalla reginetta del pop al matrimonio. Di recente Lynne ha appoggiato il Freemovement, ovvero il ...LadiSpears si è congratulata con la pop star per il suo matrimonio con Sam Asghari nonostante non abbia ricevuto un invito. " Sembri radiosa e così felice!", ha scritto Lynne Spears sotto ...This content can also be viewed on the site it originates from. Lynne non è stata invitata alle nozze nella casa di Britney a Thousand Oaks, in California, e nemmeno il padre della sposa, Jamie Spears ...Sapreste riconoscere chi è la madre e quali sono le sorelle del marito di Britney Spears Sam Asghari Ecco la foto.