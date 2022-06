Kate Middleton, la scollatura è proibitiva: non avrebbe mai osato prima (Di martedì 14 giugno 2022) Kate Middleton ha dato prova di sé ancora una volta col suo look perfetto alla cerimonia dell’Ordine della Giarrettiera. Ma quest’anno ha osato dove non era mai arrivata, presentando una scollatura che per il dress code di Corte è notevole, soprattutto in considerazione dell’appuntamento formale diurno con la Famiglia Reale. Kate Middleton, il cappotto di Alexander McQueen Kate Middleton ha scelto per la sfilata in carrozza uno dei classici cappotti, firmati Alexander McQueen, il brand che di solito la veste nelle occasioni istituzionali, compreso il suo matrimonio. Il soprabito blu, abbinato a un abito dello stesso colore, ha un taglio bon ton, sciancrato, con cintura in vita e spalline accentuate. Il capospalla però presenta una novità quasi ... Leggi su dilei (Di martedì 14 giugno 2022)ha dato prova di sé ancora una volta col suo look perfetto alla cerimonia dell’Ordine della Giarrettiera. Ma quest’anno hadove non era mai arrivata, presentando unache per il dress code di Corte è notevole, soprattutto in considerazione dell’appuntamento formale diurno con la Famiglia Reale., il cappotto di Alexander McQueenha scelto per la sfilata in carrozza uno dei classici cappotti, firmati Alexander McQueen, il brand che di solito la veste nelle occasioni istituzionali, compreso il suo matrimonio. Il soprabito blu, abbinato a un abito dello stesso colore, ha un taglio bon ton, sciancrato, con cintura in vita e spalline accentuate. Il capospalla però presenta una novità quasi ...

