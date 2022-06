Joker 2: Lady Gaga in trattativa per recitare nel sequel (Di martedì 14 giugno 2022) Joker ha forse trovato la compagna: The Hollywood Reporter ha infatti svelato che Lady Gaga sarebbe in trattativa per recitare nell’attesissimo Joker 2. Pur essendo ancora nascosta l’identità del suo personaggio, è quasi certo che Lady Gaga dovrà interpretare Harley Quinn, nei fumetti la storica partner del clown principe del crimine di Gotham City. Joker 2: le novità del sequel La possibile partecipazione di Lady Gaga al fianco di Joaquin Phoenix nell’attesissimo Joker 2 di Todd Phillips, dal titolo “Joker: Folie à Deux“, non sarebbe l’unica sorpresa che i fan dovrebbero aspettarsi. Sembra infatti che il sequel diventerà un ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 14 giugno 2022)ha forse trovato la compagna: The Hollywood Reporter ha infatti svelato chesarebbe inpernell’attesissimo2. Pur essendo ancora nascosta l’identità del suo personaggio, è quasi certo chedovrà interpretare Harley Quinn, nei fumetti la storica partner del clown principe del crimine di Gotham City.2: le novità delLa possibile partecipazione dial fianco di Joaquin Phoenix nell’attesissimo2 di Todd Phillips, dal titolo “: Folie à Deux“, non sarebbe l’unica sorpresa che i fan dovrebbero aspettarsi. Sembra infatti che ildiventerà un ...

