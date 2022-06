Jasmine Carrisi festeggia il compleanno e papà Al Bano le fa il regalo più bello (Di martedì 14 giugno 2022) Oggi Jasmine Carrisi festeggia il suo compleanno, compie 21 anni e ovviamente non mancano gli auguri della mamma mentre come sempre Al Bano non usa spesso i social per questioni private. Loredana Lecciso riempie le sue stories di auguri per la sua bambina che è ormai grande, Al Bano Carrisi forse le farà il regalo più bello. Si vocifera che padre e figlia ritorneranno nel cast di The Voice Senior nella prossima edizione, la terza, con Antonella Clerici. Niente di ufficiale ma sembra sia così mentre tutti si chiedono se sarà Orietta Berti a lasciare libero il suo posto e a restituire la poltrona a padre e figlia. Per Jasmine Carrisi sarebbe di certo il regalo più bello ... Leggi su ultimenotizieflash (Di martedì 14 giugno 2022) Oggiil suo, compie 21 anni e ovviamente non mancano gli auguri della mamma mentre come sempre Alnon usa spesso i social per questioni private. Loredana Lecciso riempie le sue stories di auguri per la sua bambina che è ormai grande, Alforse le farà ilpiù. Si vocifera che padre e figlia ritorneranno nel cast di The Voice Senior nella prossima edizione, la terza, con Antonella Clerici. Niente di ufficiale ma sembra sia così mentre tutti si chiedono se sarà Orietta Berti a lasciare libero il suo posto e a restituire la poltrona a padre e figlia. Persarebbe di certo ilpiù...

Pubblicità

ilvocio : Jasmine Carrisi rivela: 'Il mio fidanzato è diventato gay'. Per non diventare genero di Albano è un'ottima scusa.… - StigmabaseF : RT @StigmabaseF: Jasmine Carrisi sui social svela mio ex fidanzato è diventato gay - Zazoom: Jasmine Carrisi sui social svela mio ex fidanz… - StigmabaseF : RT @StigmabaseF: Jasmine Carrisi: «Il mio ex fidanzato è diventato gay». Il video della figlia di Al Bano ... - Il Mattino: In questo caso… - zazoomblog : Pierangelo Greco parla di Jasmine Carrisi siamo stati insieme due mesi - #Pierangelo #Greco #parla #Jasmine - zazoomblog : Jasmine Carrisi non immaginereste mai cosa studia: altro che cantante! - #Jasmine #Carrisi #immaginereste -