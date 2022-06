Inter-Psg, non solo Skriniar: in arrivo un altro colpo! (Di martedì 14 giugno 2022) Come accaduto già lo scorso anno con la partenza di Lukaku, anche in questa finestra di mercato l’Inter sarà “costretta” a fare una cessione eccellente.Il principale indiziato a salutare Simone Inzaghi è Milan Skriniar, finito ormai nel mirino del Paris Saint Germain. Skriniar Inter Psg Il club francese vuole il difensore slovacco e, come riportato stamane dal quotidiano Tuttosport, ha già recapitato alla dirigenza nerazzurra un’offerta da 60 milioni di euro. Cifra allettante, visto che il calciatore ha il contratto in scadenza nel giugno 2023, ma che non soddisfa appieno i piani alti dell’Inter che, invece, chiedono 80 milioni per far partire il leader difensivo. In attesa di una nuova proposta, Beppe Marotta pensa al futuro e, oltre agli ormai noti Bremer e Milenkovic, tratta, sempre con ... Leggi su rompipallone (Di martedì 14 giugno 2022) Come accaduto già lo scorso anno con la partenza di Lukaku, anche in questa finestra di mercato l’sarà “costretta” a fare una cessione eccellente.Il principale indiziato a salutare Simone Inzaghi è Milan, finito ormai nel mirino del Paris Saint Germain.Psg Il club francese vuole il difensore slovacco e, come riportato stamane dal quotidiano Tuttosport, ha già recapitato alla dirigenza nerazzurra un’offerta da 60 milioni di euro. Cifra allettante, visto che il calciatore ha il contratto in scadenza nel giugno 2023, ma che non soddisfa appieno i piani alti dell’che, invece, chiedono 80 milioni per far partire il leader difensivo. In attesa di una nuova proposta, Beppe Marotta pensa al futuro e, oltre agli ormai noti Bremer e Milenkovic, tratta, sempre con ...

AlfredoPedulla : #Inter, messaggio al #PSG: per meno di 80 milioni #Skriniar non si fa. Al massimo 70 più bonus. A 60 oggi è resistenza totale - Gazzetta_it : Accordo con #Dybala, punto #Lukaku, stretta su Asslani e Bellanova, rilancio Psg: Inter, sono giorni caldi - DiMarzio : #Calciomercato #Inter, dalla trattativa con il Psg per #Skriniar a #Dybala: le ultime - pino_nostro : RT @SoloEsclusivInt: Inter, messaggio al PSG: “non dovete rompere i coglioni”. #SkriniarNonSiTocca - AntaresIta : RT @SoloEsclusivInt: Inter, messaggio al PSG: “non dovete rompere i coglioni”. #SkriniarNonSiTocca -