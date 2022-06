Inter, per Dybala ormai è fatta: ecco le cifre dell'accordo (Di martedì 14 giugno 2022) Il matrimonio tra l'Inter e Paulo Dybala è solo questione di ore e da rumors di mercato, la tanto attesa fumata bianca potrebbe esserci nei prossimi giorni, quando il giocatore tornerà da Miami,... Leggi su ilpallonegonfiato (Di martedì 14 giugno 2022) Il matrimonio tra l'e Pauloè solo questione di ore e da rumors di mercato, la tanto attesa fumata bianca potrebbe esserci nei prossimi giorni, quando il giocatore tornerà da Miami,...

Pubblicità

AlfredoPedulla : #Inter, messaggio al #PSG: per meno di 80 milioni #Skriniar non si fa. Al massimo 70 più bonus. A 60 oggi è resistenza totale - Inter : Il viaggio di @SociosItalia e Inter prosegue. Nella prossima stagione, - Gazzetta_it : Inter, protesta social per le voci su #Skriniar: 'Non si tocca!', 'Una follia' - ArmandoAreniell : Inter, piacerebbe Demiral per la difesa: Linetty sarebbe vicino alla Sampdoria - calcioMcalcioM : Nelle prossime ore ci sarà un incontro tra la dirigenza dell'@Inter e gli agenti di #Udogie . Interesse dei nerazzurri per il laterale. -