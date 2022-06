I francesi di Euronext gestiranno la piattaforma dei Btp

Leggi su panorama

(Di martedì 14 giugno 2022) Un altro pezzo di Piazza Affari passa a­: la società di pagamenti Nexi ha infatti ceduto al gruppo paneuropeo, che dall’aprile dello scorso anno controlla anche la Borsa di Milano, la componente tecnologica che attualmente gestisce l'operatività di Mts, la principaledi trading obbligazionario di, e diSecurities Milan ? già Monte Titoli. In questo modo la tecnologia che gestisce le transazioni sul reddito fisso italiano, inclusi i titoli di Stato, passa in mani europee. L’acquisto verrà effettuato in contanti per un prezzo di circa 57 milioni di euro, fatti salvi i consueti correttivi al closing, specifica una nota. Il perfezionamento della transazione è previsto per la seconda metà del 2022. Da oltre trent’anni Nexi è partner di riferimento di Mts e di...