Giovaatutti, A2A educa alla sostenibilità nelle tappe del Jova Beach Party 2022 (Di martedì 14 giugno 2022) di Francesco Garibaldi “Questa storia di stare due ore sotto la doccia deve finire, Mà: sennò ci secchiamo tutta l’acqua del pianeta. Poi come ci laviamo? Con la birra?”. “Pà, visto che ti sei iscritto in palestra perché non inizi ad andarci in bici”. Sono solo un paio di didascalie dei fumetti di cui protagonista è “Azzurra” (“la voce di una generazione che all’ambiente ci tiene un sacco”), all’interno del progetto di A2A “Rispettare energia, acqua, ambiente #Giovaatutti”, che affiancherà lungo tutto lo Stivale le tappe del Jova Beach Party 2022, il tour di Lorenzo Jovanotti al via il prossimo 2 luglio. Braccia e mente dell’iniziativa di A2A è “Fonti Attendibili”, redazione di ventenni alcuni di loro allievi della Scuola Internazionale di Comics di Milano e Reggio ... Leggi su ildenaro (Di martedì 14 giugno 2022) di Francesco Garibaldi “Questa storia di stare due ore sotto la doccia deve finire, Mà: sennò ci secchiamo tutta l’acqua del pianeta. Poi come ci laviamo? Con la birra?”. “Pà, visto che ti sei iscritto in palestra perché non inizi ad andarci in bici”. Sono solo un paio di didascalie dei fumetti di cui protagonista è “Azzurra” (“la voce di una generazione che all’ambiente ci tiene un sacco”), all’interno del progetto di A2A “Rispettare energia, acqua, ambiente #”, che affiancherà lungo tutto lo Stivale ledel, il tour di Lorenzonotti al via il prossimo 2 luglio. Braccia e mente dell’iniziativa di A2A è “Fonti Attendibili”, redazione di ventenni alcuni di loro allievi della Scuola Internazionale di Comics di Milano e Reggio ...

Pubblicità

ErikaAlbani1 : RT @PurpleESG: Dà voce al pensiero #GenZ rivolgendosi agli adulti in modo ironico e schietto ?? è Azzurra, personaggio a fumetti con tante i… - PurpleESG : Dà voce al pensiero #GenZ rivolgendosi agli adulti in modo ironico e schietto ?? è Azzurra, personaggio a fumetti co… - gruppo_a2a : Azzurra ci tiene un sacco alla #GiornataMondialeDegliOceani e se anche tu sogni di nuotare in un mare pulito, impeg… - ilariapratesi : RT @RepubblicaAF: Fonti Attendibili: ecco la redazione di A2A che darà consigli su comportamenti sostenibili nelle tappe del Jova Beach Par… - gruppo_a2a : RT @RepubblicaAF: Fonti Attendibili: ecco la redazione di A2A che darà consigli su comportamenti sostenibili nelle tappe del Jova Beach Par… -