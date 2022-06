Genoa, l'Inter prova l'accelerata per Cambiaso (Di martedì 14 giugno 2022) Malgrado l'arrivo sempre più probabile di Raoul Bellanova dal Cagliari, l'Inter non sembra voler mollare la presa neppure sul... Leggi su calciomercato (Di martedì 14 giugno 2022) Malgrado l'arrivo sempre più probabile di Raoul Bellanova dal Cagliari, l'non sembra voler mollare la presa neppure sul...

Pubblicità

DiMarzio : #Calciomercato | #Caicedo non verrà riscattato dall' @Inter, torna al @GenoaCFC. Possibile futuro in #Qatar - sportli26181512 : Genoa, l'Inter prova l'accelerata per Cambiaso: Malgrado l'arrivo sempre più probabile di Raoul Bellanova dal Cagli… - pallissandro : MERTENS 2020/21 28 presenze 9 gol 7 assist 1467’ giocati (52,4’ a partita) In gol contro Parma,Genoa,Milan,Roma x3… - LucaPapio3 : @DonDie_Sospeso @Dekidrago @NackaSkoglund89 Per quello, per Genoa-Inter,per Inter-Sassuolo,per il derby in cui hai scelto di 'piacerti'... - pino_nostro : RT @totofaz: @Ga__ber @pap1pap @pino_nostro Deduco che non frequentavi i blog interisti ??. Due erano scarti (Lucio e Wesley cacciati con ig… -