Fuorigioco – Una storia di vita e sport in arrivo su Sky Documentaries

Beppe Signori, il calciatore che detiene il nono posto nella storia nella classifica marcatori della Serie A, 10 anni fa è stato arrestato come parte dell'inchiesta di calcioscommesse. Attraverso la docu-fiction di Sky Fuorigioco – Una storia di vita e sport si cerca di rivivere quei momenti. La vicenda che ruota intorno a Beppe Signori – attaccante anche della Lazio e della Nazionale – vedrà la luce come una docu-fiction per Sky Documentaries. Vedremo i fatti legati all'inchiesta giudiziaria che ha coinvolto il giocatore nel 2011. Il racconto sarà anche occasione per ripercorrere le tappe della sua carriera. Si concentrerà sugli ultimi dieci anni della sua vita, dove ha affrontato il processo per Calcioscommesse di Cremona, che lo ha visto indagato, processato e poi ...

