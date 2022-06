Frasi per una mamma forte e coraggiosa, per ogni occasione (Di martedì 14 giugno 2022) Tutte le mamme sono forti e coraggiose, ciascuna a modo suo. Non ci credete? È la mamma a dare la vita, portandoci in grembo per nove lunghissimi mesi affrontando malesseri e difficoltà, per poi accompagnarci in tutto il nostro cammino. Notti insonni, giornate passate a cullare un neonato che di star buono proprio non ne vuole sapere, e poi le infinite preoccupazioni che le attanaglia sin da primo istante in cui ha scoperto di essere in dolce attesa. Preoccupazioni che non diminuiscono affatto con il crescere del proprio bimbo, anzi: la sua sofferenza è impossibile da domare, anche quando quel figlioletto che trovava conforto tra le sue braccia dopo una piccola caduta è ormai un adulto con famiglia. Ma il sorriso, quello non lo perde mai. Ebbene sì, per diventare mamma ci vuole tanto amore, un pizzico di follia, ma anche forza e coraggio. Spesso, prima ... Leggi su dilei (Di martedì 14 giugno 2022) Tutte le mamme sono forti e coraggiose, ciascuna a modo suo. Non ci credete? È laa dare la vita, portandoci in grembo per nove lunghissimi mesi affrontando malesseri e difficoltà, per poi accompagnarci in tutto il nostro cammino. Notti insonni, giornate passate a cullare un neonato che di star buono proprio non ne vuole sapere, e poi le infinite preoccupazioni che le attanaglia sin da primo istante in cui ha scoperto di essere in dolce attesa. Preoccupazioni che non diminuiscono affatto con il crescere del proprio bimbo, anzi: la sua sofferenza è impossibile da domare, anche quando quel figlioletto che trovava conforto tra le sue braccia dopo una piccola caduta è ormai un adulto con famiglia. Ma il sorriso, quello non lo perde mai. Ebbene sì, per diventareci vuole tanto amore, un pizzico di follia, ma anche forza e coraggio. Spesso, prima ...

