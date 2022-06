Elena Del Pozzo non è stata rapita, l'ha uccisa la madre che ha confessato: "Non ero in me" (Di martedì 14 giugno 2022) Svolta a sorpresa questa mattina durante il sopralluogo nella casa di famiglia. La donna, che ha 24 anni, ha chiesto di essere accompagnata dai militari poco distante, dove ha fatto ritrovare il corpo della figlioletta. Il procuratore Zuccaro: "Questa notte, nel corso di un... Leggi su repubblica (Di martedì 14 giugno 2022) Svolta a sorpresa questa mattina durante il sopralluogo nella casa di famiglia. La donna, che ha 24 anni, ha chiesto di essere accompagnata dai militari poco distante, dove ha fatto ritrovare il corpo della figlioletta. Il procuratore Zuccaro: "Questa notte, nel corso di un...

