Dua Lipa, sotto la maglietta è scolpita | Immagini incredibili (Di martedì 14 giugno 2022) Le Immagini di Dua Lipa stanno facendo impazzire il web: avete visto cosa c’è sotto la maglietta? Guardate. Continuano i look particolari della celebre cantante e, quello più recente, non è da meno. Sui social della giovane c’è il delirio, avete visto che cosa è successo questa volta? Autentica star internazionale, Dua Lipa continua a L'articolo Dua Lipa, sotto la maglietta è scolpita Immagini incredibili chemusica.it. Leggi su chemusica (Di martedì 14 giugno 2022) Ledi Duastanno facendo impazzire il web: avete visto cosa c’èla? Guardate. Continuano i look particolari della celebre cantante e, quello più recente, non è da meno. Sui social della giovane c’è il delirio, avete visto che cosa è successo questa volta? Autentica star internazionale, Duacontinua a L'articolo Dualachemusica.it.

Pubblicità

MrsArabellaFigg : Comunque a me le scarpe di Demet piacciono anche però devi saperle portare. Ad esempio le indossa spesso Dua Lipa e… - nopasanadaaquii : @camismyikigai credo che lei volesse un vestito come quello che hanno messo una volta pure dua lipa e kendall - oppip_ : RT @Pol_Granata: Manca SOLO l'accordo. Anche tra me e Dua Lipa manca SOLO l'accordo, si tratta ?????? - Pol_Granata : Manca SOLO l'accordo. Anche tra me e Dua Lipa manca SOLO l'accordo, si tratta ?????? - aronvstyles : ma neanche dua lipa mette i likes ad arón secondo me sta scopata non è stata poi tanto epica -