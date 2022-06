Comunali, astensione record ma col trucco dei residenti all’estero: i casi dei paesini siciliani in cui gli elettori sono il doppio degli abitanti (Di martedì 14 giugno 2022) Nel paese di Aragona, in provincia di Agrigento, ben cinquemila residenti su ottomila si sono recati alle urne per le Comunali: una percentuale molto superiore alla media nazionale. Eppure, per i dati ufficiali, proprio qui c’è stato un astensionismo record del 63%, in crescita rispetto agli scorsi anni. È il paradosso di tanti comuni siciliani al voto, dove gli sterminati registri elettorali elencano ormai più del doppio degli abitanti. L’astensionismo record nell’isola è infatti un falso dato che non tiene conto di interi paesi ormai “trasferitisi” fuori dall’Italia. Eppure se si guarda la classifica italiana dei dieci paesi con più iscritti all’Aire (l’anagrafe dei residenti all’estero) il quadro è ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 14 giugno 2022) Nel paese di Aragona, in provincia di Agrigento, ben cinquemilasu ottomila sirecati alle urne per le: una percentuale molto superiore alla media nazionale. Eppure, per i dati ufficiali, proprio qui c’è stato un astensionismodel 63%, in crescita rispetto agli scorsi anni. È il paradosso di tanti comunial voto, dove gli sterminati registri elettorali elencano ormai più del. L’astensionismonell’isola è infatti un falso dato che non tiene conto di interi paesi ormai “trasferitisi” fuori dall’Italia. Eppure se si guarda la classifica italiana dei dieci paesi con più iscritti all’Aire (l’anagrafe dei) il quadro è ...

