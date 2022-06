C N Posillipo Pallanuoto | brillano le formazioni giovanili rossoverdi

Leggi su anteprima24

(Di martedì 14 giugno 2022) Tempo di lettura: 2 minuti(Na) – Prosegue l’ottima stagione delledelladel C.N.. Dopo la squadra Under20, anche la formazione Under 16 rossoverde ha conquistato la qualificazione per il prossimo concentramento in programma alla Scandone i prossimi 26 e 27 giugno. La squadra diretta da Mister Davide Truppa ha trionfato nel girone disputato in casa, vincendo le tre partite disputate, superando la NC Monza, laTrieste e la Lazio Nuoto. Questi i tabellini delle sfide: NC MONZA – CN1 – 21 (0-5, 0-6, 0-4, 1-6): Lauro, Monarca 1, Scarpati 1, Marsili, Varavallo 3, Miraldi 1, Renzuto 3, Fontana 2, Corcione 2, Basile 1, Radice 1, Auletta 1, Izzo, Tiberio 2, Cuomo 2. All. ...