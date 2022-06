Basket: finale scudetto, Milano vince gara 4 con Bologna e va sul 3-1 (Di martedì 14 giugno 2022) Milano, 14 giu. (Adnkronos) - Si amplia il vantaggio dell'Olimpia Milano nella finale scudetto della Serie A di Basket. La squadra di Ettore Messina si avvicina al tricolore, imponendosi in gara 4 sulla Virtus Bologna 77-62 e portandosi sul 3-1 nella serie. Leggi su iltempo (Di martedì 14 giugno 2022), 14 giu. (Adnkronos) - Si amplia il vantaggio dell'Olimpianelladella Serie A di. La squadra di Ettore Messina si avvicina al tricolore, imponendosi in4 sulla Virtus77-62 e portandosi sul 3-1 nella serie.

