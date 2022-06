Ascolti TV | i debutti dell’estate 2022 confrontati con quelli dell’anno precedente

(Di martedì 14 giugno 2022) Paperissima Sprint Con la stagione tv 2021/alle battute finali e l’estateal via, DavideMaggio.it continua a monitorare glidi tutti i, confrontandoli condellaannata. Ecco chi sale e chi scende rispetto all’anno scorso.13 giugnoPaperissima Sprint ? lunedì 13 giugno: 2.591.000 – 14.6% lunedì 14 giugno 2021: 2.920.000 – 13.3% Il contesto Anche questa estate l’access di Canale 5 passa da Striscia la Notizia a Paperissima Sprint, con la nuova edizione sempre guidata dal Gabibbo con Vittorio Brumotti e le ex veline Shaila Gatta e Mikaela Neaze Silva. Lo scorso anno il debutto si scontrò con la partita Spagna-Svezia degli Europei di calcio, mentre quest’anno su Rai 1 c’è ...

