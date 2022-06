Alexei Navalny trasferito in un luogo sconosciuto. “Nessuno sa dove sia, forse nella colonia penale IK-6 Melekhovo” (Di martedì 14 giugno 2022) Né gli avvocati né i suoi parenti sanno dove sia finito. Il leader dell’opposizione russa, Alexei Navalny, è stato portato via dal carcere vicino a Mosca dove era detenuto, ma Nessuno a lui vicino è stato informato in anticipo del trasferimento. A riportare la notizia è stata la portavoce, Kira Jarmysch, che ha pubblicato un post su Twitter. “Alexey Navalny è stato prelevato dalla colonia penale n. 2“, si legge nella nota. “Il suo avvocato, venuto a trovarlo – prosegue – è stato trattenuto al cancello fino alle 14:00 e poi gli è stato detto: ‘Non c’è nessun detenuto. Non sappiamo dove si trovi Alexei e in quale colonia sia stato portato'”. Secondo alcune fonti, la destinazione sarebbe ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 14 giugno 2022) Né gli avvocati né i suoi parenti sannosia finito. Il leader dell’opposizione russa,, è stato portato via dal carcere vicino a Moscaera detenuto, maa lui vicino è stato informato in anticipo del trasferimento. A riportare la notizia è stata la portavoce, Kira Jarmysch, che ha pubblicato un post su Twitter. “Alexeyè stato prelevato dallan. 2“, si leggenota. “Il suo avvocato, venuto a trovarlo – prosegue – è stato trattenuto al cancello fino alle 14:00 e poi gli è stato detto: ‘Non c’è nessun detenuto. Non sappiamosi trovie in qualesia stato portato'”. Secondo alcune fonti, la destinazione sarebbe ...

