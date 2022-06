Xbox-Bethesda Showcase | Overwatch 2 sarà F2P | ecco la data d’uscita dell’early access!

Leggi su tuttotek

(Di lunedì 13 giugno 2022) Dal palco dell’abbiamo finalmente ricevuto diverse novità e unaper2, sebbene nella sua versione Early Access: scopriamo insieme tutti i dettagli Il palco dell’ha portato con sé numerose novità su titoli molto attesi, da Starfield a Redfall, passando ad alcune chicche inaspettate come l’arrivo degli ultimi episodi di Persona sul catalogo del Game Pass. Insomma, la conferenza Microsoft è sicuramente stata ricca di trailer di titoli attesi, previsioni interessanti (come la collaborazione con Hideo Kojima) e gradite conferme, come ad esempio la presenza di2, ma non nella veste in cui ce lo saremmo aspettati. Lo sviluppo del titolo di ...