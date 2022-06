Viabilità Roma Regione Lazio del 13-06-2022 ore 18:15 (Di lunedì 13 giugno 2022) Viabilità DEL 13 GIUGNO 2022 ORE 18.05 GINA PANDOLFO BEN RITROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio DISAGI SULLA RETE VIARIA DELTERRITORIO COMPLICI ANCHE LE ALTE TEMPERATURE CHE FAVORISCONO IL RISCHIO INCENDI MA VEDIAMO NELLO SPECIFICO A MONTERONTONDO, VIA DELLE FORNACI RESTA CHIUSA DA VIA ARNO A VIA MONTE SANT’ILARIO, NELLE DUE DIREZIONI, IN CORSO L’INTERVENTO DEI VIGILI DEL FUOCO CI SPOSTIAMO SULLA VIA ARDEATINA, ANCHE QUI UN INCENDIO E’ LA CAUSA DELLE CODE ALL’ALTEZZA DI VI ADELLA FALCOGNANA, NELLE DUE DIREZIONI PER TRAFFICO INTENSO CODE SUL RACCORDO ANULARE IN INTERNA TRA CASSIA E SALARIA E TRA NOMENTANA E PRENESTINA IN ESTERNA CODE TRA Roma-FIUMICINO E VIA DEL MARE, POI CODE A TRATTI DA LAURENTINA A TUSCOLANA SI RALLENTA SULLA PONTINA TRA POMEZIA E LAURENTINA E PIU’ AVANTI ... Leggi su romadailynews (Di lunedì 13 giugno 2022)DEL 13 GIUGNOORE 18.05 GINA PANDOLFO BEN RITROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLADISAGI SULLA RETE VIARIA DELTERRITORIO COMPLICI ANCHE LE ALTE TEMPERATURE CHE FAVORISCONO IL RISCHIO INCENDI MA VEDIAMO NELLO SPECIFICO A MONTERONTONDO, VIA DELLE FORNACI RESTA CHIUSA DA VIA ARNO A VIA MONTE SANT’ILARIO, NELLE DUE DIREZIONI, IN CORSO L’INTERVENTO DEI VIGILI DEL FUOCO CI SPOSTIAMO SULLA VIA ARDEATINA, ANCHE QUI UN INCENDIO E’ LA CAUSA DELLE CODE ALL’ALTEZZA DI VI ADELLA FALCOGNANA, NELLE DUE DIREZIONI PER TRAFFICO INTENSO CODE SUL RACCORDO ANULARE IN INTERNA TRA CASSIA E SALARIA E TRA NOMENTANA E PRENESTINA IN ESTERNA CODE TRA-FIUMICINO E VIA DEL MARE, POI CODE A TRATTI DA LAURENTINA A TUSCOLANA SI RALLENTA SULLA PONTINA TRA POMEZIA E LAURENTINA E PIU’ AVANTI ...

romamobilita : #Roma #viabilità #Atac Una notte di lavori, quella tra domani e mercoledì, per la manutenzione di via Piave. Le lin… - romamobilita : #Roma #viabilità #Atac Giovedì la rievocazione della Mille Miglia, da domani chiusure al traffico su via Veneto. Le… - MassimoChiaram7 : RT @romamobilita: #Roma #viabilità #Atac Flaminio, da domani a venerdì cantiere a via Azuni. Le modifiche per viabilità, bus e tram https:/… - romamobilita : #Roma #viabilità #Atac Flaminio, da domani a venerdì cantiere a via Azuni. Le modifiche per viabilità, bus e tram - muoversintoscan : ??In #A1 coda in uscita a Firenze Scandicci prov. da Roma per viabilità esterna che non riceve #viabiliTOS -