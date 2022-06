Un Amore Senza Tempo – The Time Traveler’s Wife, trama e cast della miniserie in onda dal 13 giugno su Sky e Now (Di lunedì 13 giugno 2022) Debutta il 13 giugno in Italia Un Amore Senza Tempo – The Time Traveler’s Wife, la miniserie HBO creata da Steven Moffat, che ha adattato per la tv il romanzo best-seller di Audrey Niffenegger. Il libro era già stato trasposto in un film campione d’incassi dal titolo Un Amore all’Improvviso, con Rachel McAdams ed Eric Bana, mentre stavolta diventa un dramma romantico/fantascientifico a puntate interpretato da Rose Leslie (Il Trono di Spade, Vigil) e Theo James (The Divergent Series, Sanditon). Sono loro gli interpreti di Claire e Henry in Un Amore Senza Tempo – The Time Traveler’s Wife, una storia d’Amore che sfida ... Leggi su optimagazine (Di lunedì 13 giugno 2022) Debutta il 13in Italia Un– The, laHBO creata da Steven Moffat, che ha adattato per la tv il romanzo best-seller di Audrey Niffenegger. Il libro era già stato trasposto in un film campione d’incassi dal titolo Unall’Improvviso, con Rachel McAdams ed Eric Bana, mentre stavolta diventa un dramma romantico/fantascientifico a puntate interpretato da Rose Leslie (Il Trono di Spade, Vigil) e Theo James (The Divergent Series, Sanditon). Sono loro gli interpreti di Claire e Henry in Un– The, una storia d’che sfida ...

