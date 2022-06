Ultime Notizie – Referendum giustizia, dati definitivi quesito per quesito (Di lunedì 13 giugno 2022) Referendum sulla giustizia senza quorum, con un’affluenza di poco superiore al 20,9%. Per quanto riguarda, l’esito – secondo i dati definitivi del Viminale – per quanto riguarda il primo dei quesiti referendari, quello sulla Legge Severino, il sì è al 53,97% e il no al 46,03. Per quanto riguarda il secondo quesito, quello relativo alle limitazioni alla custodia cautelare, i sì hanno raggiunto il 56,12%. Il no è al 43,88%. Netta affermazione del sì, che raggiunge il 74,01%, al terzo dei quesiti referendari in materia di giustizia, quello relativo alla separazione delle funzioni dei magistrati. Sono i dati definitivi del Viminale, al termine dello scrutinio dei voti. Il no è al 25,99%. Nel Referendum relativo al voto ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di lunedì 13 giugno 2022)sullasenza quorum, con un’affluenza di poco superiore al 20,9%. Per quanto riguarda, l’esito – secondo idel Viminale – per quanto riguarda il primo dei quesiti referendari, quello sulla Legge Severino, il sì è al 53,97% e il no al 46,03. Per quanto riguarda il secondo, quello relativo alle limitazioni alla custodia cautelare, i sì hanno raggiunto il 56,12%. Il no è al 43,88%. Netta affermazione del sì, che raggiunge il 74,01%, al terzo dei quesiti referendari in materia di, quello relativo alla separazione delle funzioni dei magistrati. Sono idel Viminale, al termine dello scrutinio dei voti. Il no è al 25,99%. Nelrelativo al voto ...

