**Ucraina: Draghi in Israele ricorda Shoah 'no uso politico dell'odio', su tavolo missione Kiev** (Di lunedì 13 giugno 2022) Gerusalemme, 13 giu. (Adnkronos) - (dall'inviata Ileana Sciarra) Mario Draghi è a Gerusalemme, ma gli occhi sono puntati su Kiev, dove a breve, forse davvero a strettissimo giro, il premier Mario Draghi dovrebbe arrivare con il Cancelliere tedesco Olaf Scholz e il Presidente francese Emmanuel Macron, per portare sostegno al popolo ucraino e stringere la mano del presidente Volodymyr Zelenskyy, mentre l'Unione Europea tenta di sciogliere il nodo del possibile futuro ingresso di Kiev, con la Commissione impegnata a vagliare lo status di candidato per l'Ucraina, soluzione fortemente caldeggiata dall'ex numero uno della Bce. Che a Gerusalemme soggiorna nello stesso albergo della Presidente Ursula Von der Leyen, il King David Hotel: al momento non risultano in agenda incontri, ma non è escluso che i due ...

